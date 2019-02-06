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Erdoğan müjdeyi vermişti! Bedava elektrik dönemi başlıyor

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası desteği 15 Şubat'ta başlıyor. Desteğin PTT üzerinden yapılacağı öğrenildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
Erdoğan müjdeyi vermişti! Bedava elektrik dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenli sosyal yardım alan ailelerin elektrik faturası desteği 15 Şubat'ta başlıyor. Söz konusu destek PTT üzerinden vatandaşlara sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimlerini devletin üstleneceğini açıklamıştı. 2,5 milyonun üzerindeki haneyi yakından ilgilendiren uygulama için somut adımlar atılmaya başlandı. Vatandaşların elektrik faturalarının 80 liraya kadar karşılanmasını öngören çalışma 15 Şubat'ta uygulamaya geçiyor.

Bakanlık PTT'ye yatıracak

10 milyon kişinin yararlanacağı destek kapsamında fatura bedelleri her aileden belirlenen bir kişinin adına PTT'ye yatırılacak. Aileler ödeme noktası kapsamında PTT'yi tercih edecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 Şubat'tan sonra faturası kesilen hanenin fatura bedelini PTT'ye yatıracak.

Destek miktarı kişi sayısına göre belirlenecek

Fatura ödemek için PTT'ye giden vatandaşa gişe memuru tarafından hak ettiği destek miktarı söylenecek ve destek miktarını aşan ücretler aileler tarafından karşılanacak. Hanenin yararlanacağı destek miktarı ise kişi sayısına göre belirlenecek. Buna göre ailelere 40 ila 80 lira arasında destek sağlanacak.

Erdoğan Ocak ayında açıklamıştı

Erdoğan Ocak ayında konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
  1. elektrik faturası desteği

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren8 dk önce
    güneydoğu ve doğuda zaten çoktandır başlamış durumda bu bedava elektrik dönemi!
  • melih53melih538 dk önce
    biz işçi emekli maaşları asgari yaşam seviyesi altına düşürülenlerede bedava olacakmı nereden öğreneceğiz..

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