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Erdoğan müjdeyi vermişti... Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

24 Mayıs 2019 Cuma 01:23
Erdoğan müjdeyi vermişti... Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden https://yhgm.saglik.gov.tr/ takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

Bakan Koca: Çalışmalara başladık

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarına verdiği iftar davetine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Koca, Sağlık Bakanlığının vizyonunun, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebilmesi olduğunu söyledi.

"Sağlıklı bir toplum olma hedefimize ulaşmadaki en büyük gücümüz, her biri sağlık hizmetine kendini adamış olan doktorundan hasta bakıcısına kadar geniş yelpazedeki fedakar sağlık çalışanlarımızdır." diyen Koca, fedakar çalışanları sayesinde Türkiye'nin sağlık sisteminde büyük aşamalar kaydettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle hayata geçirilen şehir hastanelerinin onuncusunun açılışını önümüzdeki günlerde Bursa'da yapacaklarını bildiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastanelerimizde hizmetin son noktasına ulaşabilmek iyi yetişmiş, görevini ibadet aşkıyla yapan çalışanlarımız sayesinde mümkün olacaktır. Bu hastanelerimizde ulaştığımız hizmet kalitesini bütün sağlık kuruluşlarımıza yaymanın gayreti içinde olacağız. Son dönemde zatıalinizin desteği sayesinde çalışanlarımızın özlük haklarında önemli adımlar atılmış oldu. Bu yılbaşından itibaren hekimlerin emekli maaşlarındaki ek ödeme devreye girdi. Yıllardır telaffuz edilen sağlık personelimizin fiili hizmet zammı, genel bilinen adıyla yıpranma tazminatı artık gerçek oldu."
Bakan Koca, sağlık hizmetinin insan odaklı olduğunun, doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık istediğinin altını çizdi.
Sağlık hizmetinde zaman zaman istenilmeyen olayların yaşandığını söyleyen Koca, bu hususun sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin önemli bir sorunu olduğunu kaydetti.

"Güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir"

Yapılan yasal düzenlemeyle, artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatıldığına ve bu kişilerin salıverilmeden savcılığa sevk edildiğine dikkati çekerek, sağlık çalışanlarının ifadelerinin de iş yerlerinde alındığını bildirdi. 

Koca, "Ceza Kanunu'nda sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil, bütün şiddet olaylarında, hırsızlık, gasp ve benzeri olaylarda herkesi ilgilendiren, kamu vicdanını rahatlatıcı genel düzenlemelerin önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan Adalet Reformu'nda yer alacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Konuya sadece bir asayiş sorunu olarak yaklaşmanın ve çözümünü sadece bir noktada aramanın netice vermediğini belirten Koca, bunun için çok yönlü bir yaklaşımla tedbirlerin artırılması gerektiğine işaret etti.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırladık ve aşama aşama uygulamaya başlıyoruz. Konusu insan olan, nesnesi insan olan ve insanın mahremine müdahale hakkı olan bir mesleğin insani yönü ihmal edilmemelidir. Sağlık talebine muhtaç olan insanın beklentisi tüm bilimsel ve teknolojik desteklerden önce kendine güven veren bir güler yüzdür. Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hasta-hekim iletişimi önceliğimizdir."

Hastanın ve sağlık çalışanlarının kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamını sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Koca, "İşini bilgiyle, ilgiyle ve sevgiyle yaptığına inandığım sağlık personelimizin meslek ve görev tanımlarının çağdaş normlara göre yeniden tanımlanması çalışmalarına başladık. Başta hemşire ve ebeler olmak üzere sağlık meslek mensuplarının yardımcı sağlık personeli statüsü ile çalışmalarına son vermek temel hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Koca, diyaliz teknikerleri ile başlanılan çalışmayı diğer sağlık meslek mensuplarına da yaygınlaştırarak, meslek mensuplarının asli görevlerinde çalışmalarını temin edeceklerini belirtti.

Sağlıkta hizmetin kalitesi kadar, sürdürülebilirliğin de önem arz ettiğini aktaran Koca, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için kaynakları Türkiye'nin üretmesi gerektiğine dikkati çekti.

Koca, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisini yerelleştirerek, Türkiye'nin jeopolitik durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı nüfuzu da göz önüne alarak önemli bir ekonomik fırsata dönüştürmenin mücadelesini verdiklerini kaydetti.
Bakan Koca, biyoteknoloji alanında çalışmalar yapıldığını, sağlıkta büyük veri yönetimi ve yapay zekanın gündemlerin başında yer alacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 01:23
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