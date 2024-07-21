Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yenisini alıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'ye yatırımlar ve ada kamuoyunda gündemde olan ortak deniz üssü konusu hakkında açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına çere olmak için başlatılan çalışmalara da değindi.

Erdoğan, "Şu anda Ada’da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onları bir göreyim, durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor.

Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman, yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz.

Bu arada, tekrar bir kontrole gidip inşaat ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Yani Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar, yapılması gerekenleri yapar.

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Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak, gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak gerekir. İsrail’deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan’a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzey'de yaparız. Bizim de denizimiz var.

"Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz"

Cumhurbaşkanı bu kapsamda bir müjdeyi daha duyurmuş oldu.

Türkiye'nin sondaj ve enerji üretimi filosuna yeni bir yatırım yaptığını duyuran Cumhurbaşkanı, yeni bir gemi alınacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: