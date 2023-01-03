Erdoğan müjdeyi verdi! İmamoğlu çok terleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın verdiği müjde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yüzlerce personelin sözleşmesini fesheden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri:

"Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geriye itilmekten kendini ala koyamaz. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

"Yasal düzenleme ile görevlerine dönecekler"

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecekler."

Erdoğan'ın müjdesi İmamoğlu'nu akıllara getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde, akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu göreve geldikten sonra kendi verdiği rakamlara göre 3 bin 376 çalışanı ekmeğinden etti.