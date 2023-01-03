  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Son dakika: Optimar araştırma başkanı Hilmi Daşdemir az önce açıkladı! İşte en son yapılan anket sonuçları

Bir gün Kemal bir gün Meral! Batılılarla görüşme var açıklama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zam oranını açıkladı

Emekli olacak memurlar aman dikkat! Sakın o tarihe kadar dilekçenizi vermeyin...

Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu

'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Gram altın rekora doymuyor! FOMC tutanakları ortaya çıktı

Türkiye’nin savunma sanayisi dışa bağımlıydı şimdi rekor kırar hale geldi! İhracatta tarihi artış

Dünyada bir ilk olacak! Akıncı, yerli ve milli radar ile geliyor
Yerel Erdoğan müjdeyi verdi! İmamoğlu çok terleyecek
Yerel

Erdoğan müjdeyi verdi! İmamoğlu çok terleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın verdiği müjde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yüzlerce personelin işlerinden kovan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:40:00 - 2023-01-03 17:41:16
Erdoğan müjdeyi verdi! İmamoğlu çok terleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın verdiği müjde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yüzlerce personelin sözleşmesini fesheden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri:

"Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geriye itilmekten kendini ala koyamaz. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

"Yasal düzenleme ile görevlerine dönecekler"

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecekler."

Erdoğan'ın müjdesi İmamoğlu'nu akıllara getirdi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde, akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu göreve geldikten sonra kendi verdiği rakamlara göre 3 bin 376 çalışanı ekmeğinden etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23