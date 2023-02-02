Erdoğan müjdeledi: 2023'te 30 bin olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Afyonkarahisar’ın; Marmara’nın, Karadeniz’in, Akdeniz’in, Türkiye’nin batısından doğu ve güneydoğusuna uzanan tüm güzergâhlarının kavşak noktası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Termalin, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin şehri Afyonkarahisar’ımızın merkeziyle Şuhut ilçemizi buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diliyorum. Bu yol projesinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum” diye ekledi.

Bölünmüş yol tamamladığında bölgedeki yoğun trafiğin daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde işleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra şehir merkezi ile Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Yine bu projeyle vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Kolaylaşan ulaşımıyla bu güzergâhın, büyüyen, gelişen, kabına sığmayan Afyonkarahisar’ımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum.”

Açılışını yaptıkları her yolla, 2023 yılında ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi hükûmete geldiğimizde ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 6 bin 100 kilometreydi. Biz, 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdık. Hamdolsun, karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol yapmakla kalmıyor, diğer yollarımızın kalitesini de yükseltiyoruz. Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

Her yatırımları gibi yol projelerinin de ülkeye çok yönlü faydası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımız, bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor, tatillerini rahatça yapıyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarımız, hem hızlı bir şekilde hem de çok fazla yıpranmaya maruz kalmadan gidecekleri yerlere varıyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle hızlandırdık. İster binek, ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kâbusu olan dağları tünellerle deldik, geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik, azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif hâline gelmiştir.” dedi.

“Dikkat ederseniz, anlattıklarımın hepsi ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Hatta karayolunun da sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolları ilave etmemiz gerekiyor. Daha bunun şimdilik bin 439 kilometreyi bulan hızlı ve yüksek hızlı demiryolu, baştan aşağı yenilediğimiz konvansiyonel hatları var. Daha bunun pek çok şehrimizde bakanlığımızca inşa edilip işletilen metroları, raylı sistemleri var. Daha bunun lojistik merkezleri, iltisak hatları var. Daha bunun 57 ilimize yaygınlaştırdığımız havalimanları var. Daha bunun, potansiyeli yüksek şehirlerimizde sürekli büyüttüğümüz, yenilerini eklediğimiz yolcu ve kargo terminalleri var. Daha bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteyner limanları, yat limanları, kurvaziyer limanları var.”

Türkiye’ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdikleri yatırımların tutarının 200 milyar doları bulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şekilde hayata geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde, 81 vilayetimizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla buluşturduk. Sadece fiziki altyapımızı güçlendirmekle kalmadık, bu projelerimizle gönülleri ve kalpleri kavuşturduk. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye her alanda, artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkâna sahiptir. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşımızın bu mümbit zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikâyelerini duydukça gururlanıyoruz. Kimi fabrika kuran, kimi atölye açan, kimi teknolojiye, kimi tarıma, kimi hayvancılığa yönelen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor” dedi.

Ülkeye, 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdıkları her yatırımı, her projeyi, milletin hanesine yazdırdıkları her başarıyı Türkiye Yüzyılı’nın girizgâhı, besmelesi olarak kabul ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi, bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri hâline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı, tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi, siyasi değil millî bir vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde, ülkemiz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye, hiç olmadığı kadar yakındır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, “Hiçbir istisna yapmadan 85 milyon vatandaşımın her birine diğer tüm ayrımları, farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu millî vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum. Millî mücadele destanının yazılmasında Büyük Zafer’e ev sahipliği yaparak en kritik rolü üstlenen Afyonkarahisar’ın, Türkiye Yüzyılı destanında öncülüğünü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız Afyonkarahisar-Şuhut Yolu’nun bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum” sözleriyle tamamladı.