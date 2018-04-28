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Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Her an hazırız. Ama Muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları belli değil"

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:33
Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim manifestosunun 6 Mayıs'ta açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir" dedi.

Erdoğan'ın kongreden önce vatandaşlara yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın 5.Kongresinde siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Günümüzü kutluyorum. Şimdi sizler burda toplandınız. Sizlerin böyle toplandığını görünce selamlamadan geçemedim. Bu seçimler bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor.

Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:33
  1. İstanbul
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