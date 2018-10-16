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Erdoğan: Meydanı şarlatanlara bırakmayın!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 12:43

YENİ AKİT/ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda din adamlarına hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ağırlıklı olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ihanetine değinen Erdoğan, “FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ milletiyle kavgalı, vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalığın devlet ve toplum bünyesine nüksetme durumu ise birilerinin iddialarının aksine yeni değil oldukça eskidir. FETÖ 1970’lerin ortalarında bünyeye girmiş 40 yıl boyunca da o bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış, vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur” dedi.

Meydan soytarılara kalıyor

Erdoğan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve Adnan Oktar’ı kast ederek şöyle devam etti: “Buraları boş bırakamayız. Unutmayın, kainat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanı muhakkak şeytana kul, köle olanlar dolduracak. Nitekim ehliyet ve liyakat sahibi alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Dinle, Diyanet ile hatta ahlakla bile bağlantısı olmayan şahıslar İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar.

FETÖ’den hepimiz mesulüz

Erdoğan, şöyle devam etti: “15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki öz eleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bu noktada bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Bu örgütün oluşturduğu tehdidin uzun yıllar farkına varılamaması hepimizin üzerinde hassasiyetle düşünmesi gereken bir husustur. Örgüt 40 yıllık serencamı içerisinde en güçlü desteği 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalesinin faillerinden görmüştür. Demokrasinin askıya alındığı, meşru siyaset zeminin daraldığı, devletin kapılarının milletin evlatlarına kapandığı bu iki karanlık dönem FETÖ’ye istismar edeceği son derece münbit bir ortam sunmuştur.

Biz de geç kaldık, bedelini ödedik

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Şayet 17-25 Aralık girişimi sonrası anamuhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, emin olun 15 Temmuz’un sonuçları çok daha farklı olurdu. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızdan ders çıkartarak, muhasebe ve murakabemizi yaparak bir daha böyle acı hadiseler yaşamamak için gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz.

CHP katillere ‘ana kuzusu’ dedi

Konuşmasında CHP’yi ve gayri milli muhalefeti de eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: “251 insanımızın şehit olması, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanması, bu şahısların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırmaya ne yazık ki yetmedi. Hatta sözde adalet yürüyüşleriyle örgütün propagandasını yapmaya devam ettiler. Millete kurşun sıkanlara ‘ana kuzuları’ diyerek örgüte kol kanat germeyi sürdürdüler. Diğer taraftan aynı çevreler sadece FETÖ meselesinde değil DAEŞ ve bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda da benzer bir tavır takınmışlardır. Üç beş kifayetsiz muhterisin eleştirilerine göre politikalarımıza yön vermeyeceğiz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:43
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. 35. İl Müftüleri Toplantısı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. Fetullah Gülen
  7. Adnan Oktar
  8. Başkan Erdoğan
  9. CHP
  10. DAEŞ

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