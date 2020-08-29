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Aktüel Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4)
Aktüel

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4)

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız" - "Programdan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki, artık ülkemizin ihracat potansiyelini arttıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarları olacaksınız" - "MESS Teknoloji Merkezi'ni hizmete almanın ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını açıklamanın yanında farklı sektörlerde 40 fabrikanın da açılışını yapıyoruz. Toplamda 4 milyar liralık bir yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, 10 binlerce insanımıza dolaylı istihdam imkanı oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:37:40 -
Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu: (4)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Dualus firmasının savunma sanayinde sıkça kullanılan bilya vidalı milleri üreteceğini ve bu bilyaların güdümlü mühimmatların olmazsa olmazı olarak nitelendirildiğini söyledi.

Erdoğan, takım tezgahlarından lazer diyotlarına, eklemeli imalat makinelerinden servo motorlara varıncaya kadar yüksek katma değerli ürünlerin 10 proje sayesinde yerli ve milli imkanlarla üretileceğini kaydetti.

Bu projelere çok yakında yenilerinin dahil edileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"2 milyar liranın üzeride bir sabit yatırımı makine sektörüne kazandıracağız. Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Kıymetli dostlar bugün MESS Teknoloji Merkezi'ni hizmete almanın ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programını açıklamanın yanında farklı sektörlerde 40 fabrikanın da açılışını yapıyoruz. Toplamda 4 milyar liralık bir yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, 10 binlerce insanımıza dolaylı istihdam imkanı oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, 2023 hedeflerine ulaşması uğrunda gayret gösteren tüm girişimcilerimize şahsım milletim adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programından faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki, artık ülkemizin ihracat potansiyelini arttıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarları olacaksınız. Bu ülke bunu yapar mı? Ben inanıyorum yapar. Siz de bunları yaparsınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çalışanlarına, Türkiye Metal Saniyicileri Sendikası'nın yönetici ve üyelerine, emekleri, ortaya koydukları vizyonları için takdirlerimi sunuyorum."

- Sanal açılış butonu, yapay zeka robot tarafından getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yeni fabrikanın açılışı dolayısıyla temsili olarak Kocaeli’ndeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İMES Organize Sanayi Bölgesinin açılışlarına canlı bağlantılar yaptı. Yatırımları için firmalara teşekkür eden Erdoğan, firma sahiplerine bol, bereketli kazançlar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından kurdeleler kesildi. Erdoğan, açılış için kullanılan makas ve kurdelelerin günün anısına açılışı gerçekleştiren kişilerde kalmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezinin açılışını ise yapay zeka robot tarafından getirilen sanal açılış butonuna basarak gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından merkezde çalışan personeli selamladı. Program sonunda katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol, Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer'in de konuşma yaptığı programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezini gezdi.

(Bitti)

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