Erdoğan, merhum Menderes'in idamını değerlendirdi! 'Hala aynı sinsilik peşindeler'

"Darbeler ve Demokrasi" söyleşisine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menders'in idam edilmesine ilişkin konuştu.

'O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı'

"Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin demokrasi tarihinin en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi, nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'da mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı." dedi.

'Hala aynı sinsilikler peşindeler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayetçilere ilişkin şunları söyledi:

"Dün kendi siyasi hırsları uğruna, ülkeyi Menderes'in idamına sürüklemekten çekinmeyenler hala aynı sinsilikler peşindeler. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamlarla bize yöneltiyorlar. Şöyle bir geriye baktığında; 1960 darbesi olmasaydı, 'Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hangi istikamette sürerdi?' diye sormak gerekiyor. Türkiye'yi siyasette ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların bitip bitmeyen oyunlarıyla geçen yıllara üzülmemek elimizde değil. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik. Aşağıda merhum Menderes'în hizmetleriyle alakalı o kronolojik haritayı gördüğümde 20 seneyi hatırlamamak elimde değil."