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Erdoğan, Malezyalı parti başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK programının ardından Mabeyn Köşkü'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim’i kabul etti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
Erdoğan, Malezyalı parti başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki İSEDAK programının ardından Mabeyn Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim’i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim

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