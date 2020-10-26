Erdoğan Malatya’da konuştu! Oyunlarını bozdukça kuduruyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Batı’da yükselen ırkçılığa tepki gösterdi. Malatya’nın Türkiye’ye çağ atlatan merhum Turgut Özal’ı yetiştirdiğini belirten Erdoğan, AK Parti’nin 19 yıllık geçmişinde de bu kentin daima en önde olduğunu söyledi. Türkiye’de, bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde demokrasi ve kalkınma mücadelesi verildiğini belirten Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:



Dün Fransız bugün Hollandalı



“Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor, kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak, nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri’de de söyledim bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım... Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık, nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var.”



Asıl terörist sizsiniz!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin yeri geldiğinde bir avuç ekmeği fakir fukara, garip gurebayla paylaşmasını bildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “Suriye’de bütün o zulme uğrayan o garip gurebaların yanına, imdadına kim, Türkiye koşuyor? Türkiye, biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz, biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye’de aynı şekilde biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor, kulağınız var duymuyor, ağzınız var hakkı, hakikati konuşamıyor. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi inşallah 2023’te, 2024’te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum.”



Oyunlarını bozduk



Türkiye’nin binlerce yıllık kardeşlerine el uzatmaktan şeref duyduklarını belirten Erdoğan, şunları anlattı: “Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçlerin oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar. Durmak yok yola devam. Oradaki kardeşlerimizin ve meşru hükümetin daveti ile Libya’dayız. Suriye’de Suriye halkının daveti ile oradayız. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir. Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar.



ABD’ye: Sen kimle dans ediyorsun?



Kafkasya’da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuruyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor ve diyor ki, ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap. F-35 için adım attık, paramızı ödedik, vermediniz. Vermiyorsunuz ve bizi tehdit ettiniz. ‘S400’leri Rusya’ya geri gönderin’ dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye’yiz, Türkiye.”