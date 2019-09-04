Erdoğan Malatya'da 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısıyla selamlanacak: Bu yıkıma son verin Başkanım!

Taha Emre Özdemir Ankara

Bünyesinde 3 bin STK'nın desteğini bulunduran Türkiye Aile Meclisi İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekmek amacı ile Malatya'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. 6 Eylül günü Yeni Cami'de kılınacak Cuma Namazı'nın ardından başlayacak etkinlikler 8 Eylül Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Önder Aile Birliği Kurultayı ile tamamlanacak. 'İstanbul Sözleşmesi nas değildir. Feshedilebilir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da, 'Bu yıkıma son verin Başkanım.' çağrısıyla selamlanacak.

İlk buluşma Yeni Cami'de

Malatya Yeni Cami'de Cuma namazından sonra düzenlenecek basın açıklaması ile kamuoyuna İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerini anlatmayı planlayan Türkiye Aile Meclisi, açıklamadan sonra da şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak, dualar edecek. Aynı gün saat 14:53'de Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenecek basın toplantısından sonra akşam saatlerinde Yeşilyurt Derneği'nde buluşularak çalıştay gerçekleştirilecek.

Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin çalışmalar takdim edilecek

Cumartesi günü Önder İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak Türkiye Aile Meclisi, Pazar günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Önder Aile Birliği Kurultayı ile etkinliklerini tamamlayacak.

Pazar akşamı düzenlenecek kurultayda İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin çalışılmış; kitap, makale ve mektuplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. Erdoğan Malatya'da 'Bu yıkıma son verin Başkanım.' çağrısıyla selamlanacak.