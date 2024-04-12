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Gündem Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! ‘İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’
Gündem

Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! ‘İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’

Yeniakit Publisher
2024-04-12 16:23:00 -
Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! ‘İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’

Erdoğan, İsrail'in abluka altına aldığı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Yıllardır Filistin topraklarını abluka altına alan işgalci İsrail ekim ayından bu yana soykırım suçu işliyor.

 

Gazze'de kadın çocuk demeden 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail ateşkese yanaşmıyor.

ERDOĞAN'DAN MAHMUT ABBAS İLE TEMAS

Her fırsatta İsrail'in katilliğine dikkat çeken ve Filistin'in haklarını savunan Başkan Erdoğan bölge için temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan temaslar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Başkan Erdoğan Abbas ile görüşmesinde "İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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