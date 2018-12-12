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Erdoğan-Maduro yakınlaşması rekor getirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasındaki iyi ilişkiler ihracat rakamlarında etkisini gösterdi. Türkiye’den Venezuella’ya yapılan ihracat rakamları 2018 yılında yüzde 207’lik artışla 36,7 milyon dolardan 112,8 milyon dolara yükseldi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:28
Erdoğan-Maduro yakınlaşması rekor getirdi!

Venezuella’ya Türkiye’den yapılan ihracatta ilk sırayı 56,5 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü alırken, ikinci sıranın sahibi 17 milyon dolarlık ihracatla taşıt araçları ve yan sanayi sektörü oldu. Kimya sektörü ise Venezuella’ya 11,8 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türk gıda sektörlerinin Venezuella’ya 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde yaptığı ihracat yüzde 182’lik artışla 25,9 milyon dolardan, 73,2 milyon dolara yükseldi. Venezuella’ya toplam ihracatta gıda ürünlerinin payı yüzde 65’e ulaştı.

Gıda sektörleri Venezuella’ya ihracatta rekorlar kırdı

Geçtiğimiz yıllarda Venezuella’ya ihracatı olmayan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ve Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü 2018 yılında Venezuella’ya siftah yaptı. Venezuella’ya, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 8 milyon 269 bin dolarlık ihracat yaparken, kuru meyve sektörü ise; 2 milyon 363 bin dolarlık Türk üzümü satmayı başardı. Meyve sebze mamulleri sektörü, ihracatını yüzde 18 bin rekor artışla 2 milyon 231 bin dolara yükseltirken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 4 bin 236’lık artışla 1 milyon 503 bin dolara çıkardı.

Türkiye’nin Venezuella’ya ihracatta başarılı olduğu diğer sektörler ise hazır giyim ve tekstil sektörleri oldu. Türk hazır giyim sektörü, Venezuella’ya yüzde 685’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 5 milyon 214 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Venezuella, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 3 milyon 245 bin dolarlık Türk tekstil ürünleri tercih etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:28
  1. Venezuella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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