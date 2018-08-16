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Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceği açıklanmıştı. Dün Merkel ile görüşen Erdoğan, bugün Emmanuel Macron ile görüşmesini de gerçekleştirdi. 

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. macron

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