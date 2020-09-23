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Dünya Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı
Dünya

Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 01:30:00 -
Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı

Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, kritik telefon görüşmesini okuyucularına Erdoğan "Macron'u yapıcı tutuma çağırıyor" başlığıyla duyurdu.

Gazetedeki haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı olmaya davet ettiği belirtildi.

France Info'da yer alan haberde Macron'un Türkiye'yi Akdeniz'de yapıcı bir tutum içinde olmaya çağırdığı, Erdoğan'ın Macron'a sağduyulu olma çağrısı yaptığı belirtildi. Haberde iki lider arasındaki sert tartışmanın ardından görüşmenin yapılmasının ortamı yuşattığı belirtildi.

Ouest-France gazetesi ise Macron'un telefonda Erdoğan ile görüşmesini Türkiye'ye yönelik bir yumuşama sinyali olarak değerlendirildi.

Gazetede yer alan haberde Erdoğan'ın Macron'dan Doğu Akdeniz'de yapıcı ve sağ duyulu olmasının beklendiğine dikkat çekildi.

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