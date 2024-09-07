Erdoğan lanetlemişti! Katar'dan 'uyarıyoruz' açıklaması geldi

Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar devleti bu iğrenç suçun, İsrail'in Filistin davasına ve insan haklarına karşı tekrarlanan acımasız işgal suçları serisinin bir halkası olduğunu, bu bağlamda uluslararası toplumun bu korkunç ihlaller karşısında sessiz kalmasının, İsrail işgaline daha fazla zulüm gerçekleştirmeye yönelik bir teşvik olduğu konusunda uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıyla ilgili, "dünya çapındaki özgür dayanışma sesleri hain işgalin kurşunlarıyla susturulamayacağı" belirtildi.Açıklamada ayrıca "Katar, Filistin halkının meşru haklarını, özellikle de 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir devlet kurulması ve kendilerine karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olan herkesin hesap vermesi yönündeki taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan lanetlemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesi hakkında bir açıklama yayınlamıştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesiİsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.