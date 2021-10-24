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Siyaset Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"
Siyaset

Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Soros'un yerli işbirlikçisi Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale çabasına girişen 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na talimat vermesine yönelik savunmaya geçti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:28:00 - 2021-10-24 23:32:16
Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat vermesine tepki gösterdi.

Marin, kendi ülkesinin Ankara büyükelçisi de içinde olmak üzere 10 misyon şefinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin “üzüntü verici bir durum” olduğunu söyledi.

Devlet televizyon kanalı YLE’ye açıklamalarda bulunan Sanna Marin, “Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert bir tepki. Bu çok üzüntü verici bir durum. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını önemli buluyoruz. Ve Bu yüzden bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Marin, konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle temas içinde olduklarını ve kesin bir sonuca varmadan önce Ankara’dan daha fazla bilgi beklediklerini ifade etti.

Şu ana kadar bildiriye imza atan dört İskandinav ülkesine Türkiye’den büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi konusunda bir bilgi gelmediği bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod TV2 kanalına yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili arkadaşlarımızla ve meslektaşlarımıza yakın temas içindeyiz.” dedi.

Norveç, Türkiye'ye hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceklerini belirtmişti. Danimarka ve Norveç'in yanı sıra Kanada ve Hollanda

Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: Euronews

 

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Yorumlar

765

terörist hristiyan avrupa
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.....

daha cok üzeleceksiniz hadsiz kafirler
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