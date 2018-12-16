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Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi: Programı buna göre hazırlayın

Yerel seçimler öncesi her ilde miting yapmak isteyen Başkan Erdoğan, kurmaylarına "Programı buna göre hazırlayalım" talimatını verdi.

16 Aralık 2018 Pazar 12:07
Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi: Programı buna göre hazırlayın

AK Parti'de ilçe belediye başkan adaylarının yüzde 70'inin netleştiği ve yarından itibaren açıklanmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına "Her ilde miting yapmak istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım" talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın açıklayacağı seçim sloganında ise MHP ile yapılacak ittifaka vurgu yapılacağıve milliyetçi söylemlerin de yer alacağı öne sürüldü.

"Her ilde miting yapmak istiyorum"

AK Parti'de aday belirleme çalışmalarının sonuna gelinirken, bir yandan da izlenecek propaganda sürecinin planlaması yapılıyor. Tüm hazırlıkları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın propaganda sürecinde tüm illerde miting yaparak vatandaşlarla bir araya gelmek istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına "Her ilde miting yapmak istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım" talimatı verdiği öğrenildi.

Erdoğan, Şubat ayında seçim turuna başlayacak

Türkiye gazetesini haberine göre; Erdoğan, hafta sonu MHP'nin de destekleyeceği Muğla ve Aydın belediye başkan adaylarını netleştirmeyi planlıyor. Bu ay sonuna kadar bütün adayları açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında seçim turuna başlayacak.

19 Şubat'tan sonra mesaisini il ziyaretlerine ayıracak

Taslak programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Şubat'ta AK Parti'nin seçim manifestosu ile her il için hazırladığı seçim beyannameleri ve seçim sloganını da açıklaması bekleniyor. Bu tarihten itibaren AK Parti'de propaganda süreci resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Şubat'tan sonra mesaisini il ziyaretlerine ayıracak.

İlçe belediye başkan adaylarının yüzde 70'inin belirlendi

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının yüzde 70'inin belirlendiği ve hafta başından itibaren açıklanmaya başlanacağı öğrenildi. Erdoğan'ın yarın yapacağı Konya ziyareti sırasında Konya'nın ilçe adaylarını açıklaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Ankara'da düzenlenecek büyük bir organizasyon ile İstanbul hariç 30 büyükşehrin ilçe adaylarını da açıklaması bekleniyor.

Sloganda milliyetçi söylemler öne çıkarılacak

19 Şubat'ta Erdoğan'ın açıklayacağı seçim sloganında gönül belediyeciliği vurgusunun öne çıkacağı öğrenildi. Sloganda MHP ile yapılacak ittifaka vurgu yapılırken; milliyetçi söylemler öne çıkarılacak.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:07
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Muğla
  6. Konya
  7. Ankara
  8. Aydın

YORUM YAZ

  • Cengiz AkCengiz Ak22 dk önce
    Reis daha yeni seçimden çıktın borak mitingleri ekonomiye dış meselelere odaklan Mimmitimizinkıymetli zamanını boşa harcama
  • Kocasolak Kocasolak 26 dk önce
    Tabiki ...dan yanına yaklaşmak ne mümkün. Yüzlerce araba yollar tıkanmış, kimin umrunda. Yaralı geyik gibi yatmış Türkiye coğrafyası, akbabalar dolaşır üzerinde, PARA kokusu aynı kan kokusu gibi sarmış havayı, belediye seçimleri var havada.
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