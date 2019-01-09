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Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bir Mozart, bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir." diyen Rutkay Aziz, Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerinin ardından geri vites yaptı. Aziz, Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılması hakkında kendisine soru sorulduğunu, kendisinin de, "Çok iyi olur, Mozart ve Beethoven dinler, iyi gelir" şeklinde cevap verdiğini savundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

Rutkaz Aziz "Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" ifadesini kullanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gup toplantısında bu sözlere sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden sonra Rutkay Aziz, Artı TV'ye bağlanarak yanlış anlaşıldığını savundu.

Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için, "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Fazıl Say'a bağladı

Aziz, aslında Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek, "Sadece bana Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethoven dinler, iyi gelir' dedim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
  1. recep tayyip erdoğan
  2. rutkay aziz

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151710 dk önce
    Cart, curt dinleyenlerden sizin gibi tipler çıkıyorsa vay halimize. Ağzı, dibi bozuk sizlerden bir gün kurtulacağız. Bir gün bu milletin efendisi olmadığınızı öğreneceksiniz. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN GELMİŞ - GEÇMİŞ EN BÜYÜK LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SAYGILARIMIZI VE SEVGİLERİMİZİ SUNUYORUZ. OYUMUZ AK PARTİ'YE.
  • ihsanihsan13 dk önce
    al sana cibilliyetsiz takımından Rutkay diye biri daha
  • OsmanlıOsmanlı25 dk önce
    ulan bunlar ihale almışlar saldırıya geçtiler reis....
  • nooooonooooo33 dk önce
    o yaşta o kadar kıvırma belin ağırır

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