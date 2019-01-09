Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

Rutkaz Aziz "Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" ifadesini kullanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gup toplantısında bu sözlere sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden sonra Rutkay Aziz, Artı TV'ye bağlanarak yanlış anlaşıldığını savundu.

Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için, "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Fazıl Say'a bağladı

Aziz, aslında Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek, "Sadece bana Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethoven dinler, iyi gelir' dedim" şeklinde konuştu.