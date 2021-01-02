Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Libya ve Azerbaycan'da elde ettikleri başarıların sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, ulaşımda Gölbaşı Şehir Geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu etapları, Ankara-Niğde Otoyolu, Manisa Akhisar, Konya ve Amasya çevre yolları, Kahramanmaraş Göksun, Karakurt Horasan yolları, Beğendik Köprüsü gibi pek çok eseri bu dönemde hizmete açtıklarını aktardı.

Erdoğan, sadece geçen yıl hizmete açılan tünellerin uzunluğunun 18,6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğunun 42 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, sağlıkta son bir yılda içinde şehir hastanelerinin de olduğu toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek hizmet binasını tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi.

Enerjide Türk Akım Projesini, Reyhanlı, Kars, Ilısu barajlarını, 52 hidroelektrik santralini, Kalyon Güneş Enerji Tesisini hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Tarımsal üretimde büyük öneme sahip Ergene Havzası Tüneli ve Konya Ovası Sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. Sanayide Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temelini atarken sadece Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde aynı anda 300 üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesine, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Roketsan Fabrikasına kadar pek çok farklı alanda eseri milletin hizmetine sundukları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Esasen bu listeyi saatlerce anlatmak mümkündür. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece, gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz."

- "Devletimizin imkanlarını seferber ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının tüm insanlıkla birlikte Türk milleti için de zorlu bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz, güvenlikten ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin sağlığıyla beraber, işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sorunların yükünü azaltmak için doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Kaybettiğimiz insanların acıları tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Bir kez daha salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın takdiriyle 2021'i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışından temin edilen aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağına inandığını aktaran Erdoğan, en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren yerli aşıları da kullanıma hazır hale getirmiş olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde salgının bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularına yoğunlaşabileceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Ama asıl önemlisi bunları koruyup, daha da ileriye taşıyacak adımları atmamızdır. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hakkettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor. Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığının ve Meclisimizin öncülüğünde ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi.



Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından tören alanındaki protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kurdele kesimi sonrasında, köprünün müstesna bir mimariye sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hakikaten Fırat'a ayrı bir güzellik katacak, Malatya, Elazığ'a ayrı bir güzellik katacak ve bu köprüden geçenler de bu güzelliği adeta Fırat'la bütünleştirerek, inşallah fotoğraflarını çekerek, buraları yaşayacak. Tüm emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Tünellerle bütünleşerek dağları deldik, Ferhat-Şirin hikayesini burada da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

