Erdoğan, KKTC'ye su verme merasiminde konuştu: (2)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabulünün ardından açıklamalarda bulundu, Tatar ile "KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimi"ne video konferansla bağlandı.



Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye hedeflerine ulaştıkça Kıbrıs Türklerinin uzun zamandır maruz kaldıkları haksızlıkları da telafi edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bugün deniz altındaki kısmının yeniden devreye girmesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadığımız boru hattı gibi daha nice projeleri Ada'ya kazandırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde ve en az inşası kadar önemli olan tamirinde emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve yüklenici firma olan Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve oğlu Mehmet Kalyoncu ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Canlı bağlantılar ve su temin projesine ilişkin görüntüler ekrana getirilmesinin ardından Erdoğan, proje ile su sıkıntısının giderildiğine dikkati çekerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti, biz sabrettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın kapalı olan Maraş'ın kıyılarının perşembe gününden itibaren halkın kullanımı açılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının KKTC vatandaşları açısından önemini çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin Ada'daki 5 asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanmış olması ayrıca anlamlıdır. Biliyoruz birçok yerleri rahatsız edecektir ama şunu da birilerinin bilmesi gerekir ki bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti, biz sabrettik ve bu sabrın karşılığını ne yazık alamadık. Annan Planı dediğiniz zaman bizzat Annan Planı'nın içinde olduk." diye konuştu.

Burgenstock sürecine ve ardından KKTC ve Güney Kıbrıs'ta yapılan referanduma işaret eden Erdoğan, referanduma KKTC'nin yüzde 65 oranında "evet", Güney Kıbrıs'ın yüzde 75 oranında "hayır" demesine karşın Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alındığını, KKTC'nin ise alınmadığını anımsattı.

- "Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zamanlar süreci BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın götürdüğünü ama şu an hayatta olanların da Annan'ın bıraktığı o mirasa, verilen sözlere sahip çıkmadığını anlatarak bölgedeki önemli kriz alanlarından biri olan Kıbrıs meselesinin 1963 yılından bu yana çözüm beklediğine dikkati çekti.

Erdoğan, yarım asırdan fazla süredir aralıklarla gerçekleştirilen müzakerelerin her seferinde Rum tarafı ve Yunanistan'ın oyun bozanlığı sebebiyle sonuç vermediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da öyle. İşte 1963, işte 2020. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabulü ile ilgili hala evet dediler mi? Bu kadar fazın açılması bekleniyor açtılar mı? Hayır. Hep oyalama, oyalama, oyalama. Bugün de Sayın Merkel'le görüşmem vardı, biliyorsunuz bu ay Avrupa Birliği bir araya geldi, görüşmeler yapıldı yine oyalama. Bütün bunlara rağmen çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türkü'ne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs Adası'nın en nadide semtlerinden biri olan Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı açıkça görülmüştür. Bunun üzerine hep birlikte Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

- "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz'in en gözde tatil beldesi olan Maraş'ın yeniden eski güzel günlerine döneceğine inandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş'ın bölgenin gözde bir turizm merkezi haline dönüşmesi, tek başına özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Ayrıca bölgede halen süren doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinden de her an müjdeli haberler alabiliriz. Su boru hattı ile birlikte değerlendirdiğimizde enerji, tarım ve turizm sektörlerinden sağlanan gelirlerin önümüzdeki dönemde katlanarak artacağını söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'Zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz. Başbakan Sayın Tatar'ın tüm bu konularda ortaya koyduğu güçlü irade Kıbrıs Türklerinin aydınlık ve müreffeh geleceği için önemli bir fırsattır."

Erdoğan, Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin bulunduğu noktaya video konferans bağlantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, belirlenen plan doğrultusunda 1-2 gün içerisinde asfaltlama çalışmalarının biteceğini, belediyenin de üzerine düşenleri yaptığını kaydederek "Gazimağusa Belediye Başkanı ev sahipliğinde, inşallah bu kapalı Maraş'ı açmak suretiyle oraya gelecek turistlerin de farklı bir yapıyı, bambaşka bir Maraş'ı görmeleri vesilesiyle kutluyorum, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

