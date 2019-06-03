Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul saat 15.45 sıralarında başladı.

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