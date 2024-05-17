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Medya Erdoğan, kime sopayı gösterdi? AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi böyle açıkladı
Medya

Erdoğan, kime sopayı gösterdi? AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 15:30:00 -
Erdoğan, kime sopayı gösterdi? AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi böyle açıkladı

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son grup konuşmasındaki “değişim” vurgusunu mercek altına aldı. Erdoğan’ın “İçimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa; atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız” diyerek sopayı gösterdiğini belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son grup konuşmasındaki “değişim” vurgusunu mercek altına aldı. Erdoğan’ın “İçimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa; atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız” diyerek sopayı gösterdiğini belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Erdoğan’ın grup konuşmasında üzerinde durduğu bir başka nokta da AK Parti’deki değişim süreciyle ilgiliydi.

“Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

REHAVET YOK UYARISI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan çok önemli bir çizgi çizdi.

1- “Millet, 2023 seçimlerinde 5 yıl süreyle ülkeyi yönetme görevini bize verdi” dedi.

2- “Yerel seçimlerde bize bir uyarıda bulundu, ama ülkeyi yönetme görevi bizde. Bu ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor” dedi. Bunu 31 Mart yerel seçimlerinin verdiği mesajın üzerine yatma anlamında söylemedi. Tam aksine umutsuzluğa, rehavete, atalete kapılınmaması için uyarıda bulundu. “İçimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa; atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız” diye sopayı gösterdi.”

 

 

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