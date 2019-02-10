Erdoğan kesin konuştu! "Halde terör estirenlerin işlerini bitireceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda, kritik açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıkların tam hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Gençler gençlere, kadınlar kadınlara, ana kademe ana kademeye ulaşacak, bunların üzerinde çalışacağız.

Yarından sonra gramlık çay poşetlerini dağıtacaksınız. Millet keyifli çaylar yudumlasın. Bütün hanım kardeşlerim özellikle hazırlanan çay poşetlerini teşkilatımız size teslim edece ve siz de bunları ikram edeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz.

"İstanbul'a da bu layık"

İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün biliyorsunuz AKM'nin inşallah yeni binasının temelini attık. 20 ay son AKM yeni haliyle bitmiş olacak. İstanbul'a da bu layık. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle bu yola devam edeceğiz. Yiğit yattığı yerden belli olur. Ankara'da bir opera binası yaptık, İstanbul'da da dünyanın sayılı opera binalarından birini yapıyoruz.

Taksim muhteşem bir meydana kavuşacak. Meydan tamamen yürüyüş yolu olacak, Sultanahmet'i de, Beyazıt'ı da trafikten arındıracağız. CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çöp, çamur, çukur CHP budur. İstanbul'u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacak.

Görevi devraldığımızda İstanbul'da doğalgazın girdiği ev sayısı 50 bindi. Hapse girerken doğalgaz giren ev sayısı ise 1 milyon 50.

"Tanzim satışlarla illere giriyoruz"

Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hükümetimiz el ele verdik. Siz böyle mi yapıyorsunuz peki Tanzim satışlarla illere giriyoruz ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor ve buralarda adeta bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Halde rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Kovana çomak sokulduğu için. Halde terör estirenlerin işini biz en kısa zamanda bitiririz. Biz milletimizin sömürülmesine müsaade edemeyiz. El ele vereceğiz ve bu sömürüyü de bitireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...