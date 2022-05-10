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Ekonomi Erdoğan kararı duyurdu! Fırsatçılar ev fiyatlarını bir saatte uçurdu
Ekonomi

Erdoğan kararı duyurdu! Fırsatçılar ev fiyatlarını bir saatte uçurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam duyurduğu düşük faizli ev kredisi kararı sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Konut fiyatları saatler içinde yüzbinlerce lira yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:46:00 - 2022-05-10 10:53:45
Erdoğan kararı duyurdu! Fırsatçılar ev fiyatlarını bir saatte uçurdu

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların imkanlarını kolaylaştıracak kararları açıkladı.

İlk defa ev sahibi olmak isteyene 2 milyon TL'ye kadar kredi

"İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon TL değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." ifadelerine yer verdi.

Fırsatçılar bir saat içinde ev fiyatlarına zam yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından bir saat bile geçmeden fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı.

Bir ilan sahibinin, satışa sunduğu konutun fiyatını tam 200 bin lira artırdığı görüldü.

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