Erdoğan Karadağ'da konuştu: Bizi ayrıca mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile birlikte açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Antalya'da söz vermiştim, geciktim' demiştim. 'Artık pandemi falan dinlemeyeğim ilk ziyaretimi yapacağım' demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviz'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

TİKA 20 milyon avroyu aşan 390 proje gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezimiz 1686 öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Burslarımızdan faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi geçti. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Bölgesel ve ikili ilişleri değerlendirdik. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçalarından Türkiye ve Karadağ barış ve istihdama katkı sağlıyor. Karadağ barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasına da samimiyetle inanıyoruz.

Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül İstanbul'da 16 Kasım'da Kaardağ'da yapılacak maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah gruptan beraber çıkarız.

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tarihten gelen bir yükümlülüğün mesuliyeti içindeyiz. Yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim.

Dün Bosna Hersek'teydik. Oradaki dostlarımızla görüştük. Birliği beraberliği önemli. Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye düşünüyorum.

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviz'in açıklamaları:

İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum.

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