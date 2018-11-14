Erdoğan kara kaplı defteri açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti dönüşü sonrası Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için hazırlık çalışmalarını başlattı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmayan Erdoğan dün gün boyu AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları yaptı. Milliyet'in haberine göre Erdoğan, partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.

Sunumları aldı, talimatları iletti

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

Kara kaplı defter tutmuştu

Önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı kara kaplı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.

Yeni anket yapılacak

AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.