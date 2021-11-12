Erdoğan "Kapıları açarız" dedi, Yunan tutuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Biz kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklindeki sözleri Atina'yı karıştırdı. Erdoğan'ın çıkışı, Yunan basınında alarma neden olurken panik manşetleri atıldı. Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı. Haberde, Yunan sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğu belirtilerek, Brüksel'e "Sizin de sınırlarınızı koruyoruz." şeklinde mesaj verilmeye çalışıldı.