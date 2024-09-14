Erdoğan kabul etti! Dolmabahçe'de önemli misafir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.
Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.