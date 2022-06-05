Erdoğan kabine toplantısını işaret etti! Büyük müjde yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını ve Kabine Toplantısı'nın ardından detaylarıyla açıklayacağını bildirdi.

Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım." ifadelerini kullandı.