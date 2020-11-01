Erdoğan: İzmir depreminin yaralarını saracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu. Sözlerine İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, İzmir ile depremin hissedildiği şehirlerde yaşayanlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. “Devletimiz, deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD’ımız, hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olunması faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirildiğini bildirdi.



Van'da, Elazığ'da sardık



9 yıl önce Van’ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Van’da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya’da 5 bin 24 ve Elazığ’da 18 bin 868 konutun önemli bir kısmını bitirdik, kalanlarını da depremin yıl dönümüne kadar tamamlamış olacağız. İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.”



Millet Fransa'ya karşı yekvücut



Dünyanın yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa’yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Peygamber Efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır. Bize yönelik saldırılar, İslam’a ve Peygamberimize olan muhabbetimizden, ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Hamdolsun milletimiz bu gerçeği gördüğü için birkaç istisna dışında yekvücut olarak inancının ve ülkesinin değerlerinin arkasında yer almıştır. Bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.”



Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı



Ekonomiye de değinen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın çevremiz başta olmak üzere tüm dünya salgının yeni dalgalarıyla sarsılırken Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve dirayetli kriz yönetimi ile bu süreçten kendini ayrıştırmayı başarmıştır. Ülkemizi siyasi ve diplomasi alanında kuşatmaya kalktılar, istiklalimize ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi savunma sanayiinde kuşatmaya kalktılar, kendi savunma sanayimizi kurarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz. Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak cari açığını yüksek maliyetli borçlanma ile kapatarak sömürenlerin, bütün bunların oyunlarını birer birer bozuyoruz. 2023 yılına kadar bu vatandaşımızdan sabır bekliyoruz. Bambaşka bir Türkiye’yi milletin hizmetine sunacağız.”