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Gündem Erdoğan İsveç’e NATO üyeliği şartını açıkladı! Türkiye’nin AB üyeliğinin önünü açın
Gündem

Erdoğan İsveç’e NATO üyeliği şartını açıkladı! Türkiye’nin AB üyeliğinin önünü açın

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:22:00 -
Erdoğan İsveç’e NATO üyeliği şartını açıkladı! Türkiye’nin AB üyeliğinin önünü açın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor. Erdoğan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO Ukrayna konseyinin ilk toplantısını da tertipleyeceğiz.

Bu süreçte işi yokuşa sürmelerine rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Asgari %2 savunma harcamanın yenilenmesi olacaktır. Savunma harcamalarının artırılması konuşulurken kısıtlamaların da konuşulduğunu görüyoruz.

Ben bu akşam sayın genel başkan ve İsveç Başbakanı'yla görüşme gerçekleştireceğim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak.
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50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim.

SORU-CEVAP

(Rusya-Ukrayna ateşkes) Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Yüz yüze yapacağımız görüşmelerde bu konuyu ele alacağız. Sayın Putin'den başka bir şey beklemiyorum. Aynı duruşu sergileyecektir.

Nihai karar TBMM'dir. TBMM bu kararı vermedikten sonra burada bir adım atmak mümkün değil. TBMM'den geçmedikten sonra ben dedim oldu diyemeyiz.

(F-16) Sayın Biden, ben elimden gelen bütün imkanı seferber ediyorum diyor. Teröre karşı bizim sert bir duruşumuz var. F-16 konusunda iki ülke olarak burada atacağımız adımlarla tüm NATO düşmanlarına karşı güçlü olacağız. F-35 için yaptığımız ödeme var. Ödemelerimizin karşılığını alamadık. Bunun İsveç'le ilişkili hale getirilmesi bizi üzmektedir.

 

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