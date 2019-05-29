Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları Programı’nda konuştu.29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var.
İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir.
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