Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Ayrıntılar Geliyor...

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