Erdoğan İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinde için “İstanbul belirleyici olacak’ şeklinde konuşan Erdoğan, “Türkiye onu der. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" dedi.