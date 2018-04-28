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Erdoğan İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

Partisinin AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul oy hedefinin 1.5 milyonun üstü olduğunu söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
Erdoğan İstanbul'daki oy hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinde için “İstanbul belirleyici olacak’ şeklinde konuşan Erdoğan, “Türkiye onu der. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:55
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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