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Gündem Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz
Gündem

Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz

Yeniakit Publisher
2023-12-07 07:44:00 -
Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail'e mesaj göndererek, "İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların beklediği yeni asgari ücretle ilgili olarak, "Ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. "İsrail, Filistin'de uyguladığı her zulmün hesabını verecektir" diyen Erdoğan, "Bundan kaçış yok. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum? Türkiye kendisi gibi düşünen devletlerle bu meseleyi her platformda dile getirecektir" dedi.

Türkiye’nin aydınlık yarınları için hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış politikada yoğun bir gündemi geride bıraktık. Cezayir ziyaretimiz oldukça başarılı geçti. Cezayir, Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmememizde Gazze’ye güçlü desteğimizi teyit ettik.

 

"İSRAİL, BU ZULMÜN HESABINI VERECEKTİR"

Gerektiğinde bedel ödeme pahasına şahit olduğumuz kötülükleri yapabiliyorsak elimizle düzeltmenin, mümkün değilse dilimizle anlatmanın, ona da mani varsa kalbimizle buğz etme gayreti içinde olduk. Son 70 yılına baktığımızda bu yaklaşımın pek çok örneğini görüyoruz. Kore'ye bu hissiyatla gidip kan döktük can verdik. Kıbrıs'ta barış harekatı gerçekleştirdik. Irak, Suriye, Ukrayna'da başı dara düşenlere kapımızı açtık. Karabağ'ın işgaline Türkistan'daki zulme, Keşmir ve Arakan'daki haksızlıklara bu düşünce ile rıza göstermedik.
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Bugün aynı onurlu duruşu Gazze'ye yönelik barbarlık karşısında Filistin halkının yanında yer alarak sergiliyoruz. İsrail 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum? Türkiye kendisi gibi düşünen devletlerle bu meseleyi her platformda dile getirecektir. İsrailli yöneticiler, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve cezasını çekecektir. Netanyahu yönetimine bu cesareti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. Şayet ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail’e sınırsız siyasi, askeri ve ekonomik destek vermiş olmasa böyle pervasız hareket edemezdi.

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