Erdoğan İran’daki korkuyu ateşledi

İran’daki aklı başında siyasetçilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen açıklamaları sürüyor. İran Meclisi eski Erdebil milletvekili Nasir Nasiri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’da okuduğu şiire tepki vermesinin anlamsız olduğunu söyledi.



Erdoğan’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de okuduğu şiire Twitter hesabı üzerinden cevap veren Zarif’e açık bir mektup yazan Nasiri, İranlı Bakanı sert şekilde eleştirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşının sonuçlarından rahatsız olan radikal kesimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirle ilgili aşırı bir tutum takındığını belirten Nasiri, Zarif’in konuyla ilgili attığı tweetin “siyasetçi için uygun olmadığı” görüşünü aktardı.



“Siyaset savaş, gerginlik ve tehdit alanı değildir. Fırsat oluşturma ve gerginliği bitirmek için dirayet ile tedbir almaktır” yorumunda bulunan Nasiri, şiirin içeriğiyle ilgili şunları ifade etti: “Zorla ayırma kim ve kimler tarafından yapıldı? Bu hususta zorba ve zalimler Ruslar değil midir? Onların roket ve kurşunlarının kalıntıları birçok İranlının evinde saklanmaktadır. Acaba Lavrov anlamadı ve siz onun yerine mi tepki gösteriyorsunuz?”



Biz, kendi Azeri vatandaşlarımıza bile güvenmiyoruz



Şiirin tamamen duygusal, samimi ve dostane anlamlar taşıdığına işaret eden Nasiri, şöyle devam etti: “Erdoğan, Aliyev’in misafiriydi ve Azerbaycanlılar ona eşsiz bir karşılama töreni düzenledi. Misafir, ev sahibinin egemenliği aleyhine konuştuysa bundan size ne? Sayın Zarif! Erdoğan’a cevaben attığınız tweet baştan sona Türkiye, Azerbaycan ve ondan önemlisi İran Azerbaycan’ı halkına hakarettir. Etrafınızda hiç Azerbaycanlı göremiyorum. Güvenmediğiniz için Azerbaycan Büyükelçiliğine bir Azeri göndermediniz.”



Zarif’i attığı tweete inanmamakla eleştiren Nasiri, “Erdoğan’ın okuduğu şiirin hangi kısmının tweetiniz için bahane teşkil ettiğini neden dürüst bir şekilde söylemiyorsunuz? Dürüst olalım; kendi Azerbaycanımız’a güvenmiyoruz ve ayrılıkçılardan korkuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Nasiri, iki ülke arasındaki mesafenin açılmasına neden olacak adımlardan sakınılması gerektiğini vurgulayarak, mektubu da İran yetkililerine yönelik şikayetlerini dile getirmek ve gerginliğin büyümesini önlemek amacıyla yazdığını dile getirdi. Nasiri, şunları kaydetti: “Sayın Erdoğan’ın açıklamasında İran’ı kastetmediğine inanıyorum. Bu konularda yanlışlık da yapılmış olsa bu kadar büyütmeyi gerektirecek bir şey yok. İran ve Türkiye bu konularda ihtilafa düşmemelidir. İki ülke, ilişkileri güçlendirmek ve birbirlerini desteklemek için çaba göstermelidir.”