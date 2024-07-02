Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki üç turizm merkezi iptal edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, üç turizm merkezinin statüsü resmen kaldırıldı.
Artvin Şavşat'ta bir bölge turizm merkezi ilan edilirken, üç bölgenin turizm merkezi statüsü de kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Artvin Şavşat Çermik Termal Turizm Merkezi tespit ve ilan edildi.
Aynı kararda Ordu Akkuş Argın Yaylası Turizm Merkezi, Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezinin statüleri de iptal edildi.
Kaynak: Turizm Güncel
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