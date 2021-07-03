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Gündem Erdoğan imzaladı, resmen değişti
Gündem

Erdoğan imzaladı, resmen değişti

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) 'MKE A.Ş.' olarak yeniden yapılandırılmasını içeren kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 12:54:00 -
Erdoğan imzaladı, resmen değişti

 Yeni Akit  Ankara 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'nun 'MKE A.Ş.' olarak yeniden yapılandırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayımlandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'nun 'MKE A.Ş.' olarak yeniden yapılandırılmasını içeren kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yayımlanan şeklinde şu ifadelere yer verildi;

“(1) Bu Kanunun amacı, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslan kapsar.

Tanımlar MADDE 2-(1) Bu Kanunda geçen

a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Harita Genel Müdürlüğü ile Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

d) Şirket: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini,

e) Yönetim Kurulu: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu, ifade eder”

 

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