THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı illerin müftülüklerine yönelik yaptığı atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:53
Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Çorum Müftüsü Ahmet Akın, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe görevden alındı. 

Sakarya Müftülüğüne Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Muğla Müftülüğüne İbrahim Öcüt, Kilis Müftülüğüne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa Müftülüğüne Mehmet Taştan, Kastamonu Müftülüğüne Ahmet Sözen atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:53
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Sakarya
  4. Muğla
  5. Kastamonu
  6. Çorum
  7. Erdoğan
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamının feci ölümü
    1. İş adamının feci ölümü
    2. Aracında bu özellik varsa dikkat!..
    3. Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve..
    4. F-35 uçaklarıyla ilgili flaş açıklama!..
    5. Erdoğan'ın sözleri Rus basınında! 'Tüm..
    6. CHP ve MHP'li vekiller birbirine girdi
    7. ABD'den bomba iddia: Ses kayıtlarını..
    8. Maduro istemişti… Venezuella’da başladı
    9. Yer: Antalya... Korkunç kaza
    10. Feci ölüm! Önce çukura düştü sonra…
    11. NATO’dan dev gözdağı
    12. Kılıçlar çekildi: Putin'den Avrupa'ya..
    13. Bu kez patron ya da yönetici değil..
    14. Ağaçlar devrildi, yollar kapandı…..
    15. Real Madrid'den Zlatan Ibrahimovic..
    16. Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi..
    17. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu..
    18. Abdurrahim Albayrak'tan Schalke maçı..
    19. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    20. Fatih Terim'den maç sonu yorumu:..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'