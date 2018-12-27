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Erdoğan imzaladı, 3 şehre yeni vali atandı

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 3 şehre yeni vali atandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:00
Erdoğan imzaladı, 3 şehre yeni vali atandı

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.

Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:00
  1. Ardahan
  2. Van
  3. Bilecik
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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