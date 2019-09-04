Erdoğan imam hatiplilerle buluşacak

Sezai Erhan yeniakit ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen ve yıllık çalışmaların istişare edildiği İmam Hatipliler Kurultayı’nın 16’ıncısı Türkiye genelindeki mezun dernekleri ve başkanlarının da katılımıyla Malatya’da düzenlenecek. İmam hatiplerle ilgili önemli konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılacağı Kurultay'da ÖNDER'in her yıl yenilenen mottosu da ilan edilecek.

Ehliyet ve liyakatin önemi anlatılacak

7-8 Eylül 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kurultayın ilk oturumunda “Ehliyet ve Liyakat” başlıkları üzerinde durulacak. Bu oturumda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Eğitimci-Yazar Necla Koytak ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Kenger konuşmacı olacak. İkinci oturum ise “Güven Toplumunun İnşasında Ehliyet ve Liyakat” başlığıyla yapılacak. Burada da Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tuncel ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Pro. Dr. Adem Apak birer konuşması olacak.

Programa Cumhurbaşkanı katılacak

“İmam hatip okulları ve değerlerimiz” başlıklı üçüncü oturumda “Gençlikte Ehliyet ve Liyakat” konusunu Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi ve “İmam Hatiplerin Rolü” konusunu da MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ele alacak. Dördüncü oturum “Derneklerimizde Örnek Uygulamalar” ve beşinci oturum ise “Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi” ile sona erecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, teşekkür ziyaretleri kapsamında 8 Eylül Pazar günü geleceği Malatya’da bu kurultaya katılacak. Erdoğan’ın kurultayda ülkesine, vatanına, milletine, manevi değerlerine sahip bir gençliğin yetişmesinde imam hatiplerin önemine değinecek.