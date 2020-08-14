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'Erdoğan ilk cevabı aldılar' demişti! Akdeniz'de yaşananlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” sözleri sonrası Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:22:00 -
'Erdoğan ilk cevabı aldılar' demişti! Akdeniz'de yaşananlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri sonrası Akdeniz'de yaşananların perde arkası ortaya çıktı. 

TCG Kemalreis devreye girdi

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis NAvtex ilan edilen alanda çalışmalarını sürdürürken, Limnos isimli bir Yunan fırkateyni Oruç Reis Gemisi'ne yakından taciz girişiminde bulundu. Yunan fırkateyninin girişimi sonrası Oruç Reis'i koruma görevinde bulunan TCG Kemalreis Yunan fırkateynine yöneldi. Kemalreis'in hamlesi sonrası Yunan fırkateyni kaçmak zorunda kaldı.

İki fırkateyn sürtündü

Yunan gemisinin püskürtülmesi sonrası iki gemi küçük çaplı bir sürtüşme yaşadı. Kemalreis fırkateyninde bir sorun olmadığı görünürken Yunan gemisi onarım için bölgeden uzaklaşarak tersaneye gitti.

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Yorumlar

abdrhman

ne sürtünüyosun bas torpili yunan p..çlerine
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Tr.

Bu şimdi bedelini ağır ödemek anlamına geliyor....Benim anlamadığım bizim navteks alanımızda Yunanistan ve Fransa varken Amerikada katılarak tatbikat yapıyorlar.
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