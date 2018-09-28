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Erdoğan ilginç diyaloğu anlattı… ‘Verdiğim cevap karşısında o başbakan sustu’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 73. Genel Kurulu için bulunduğu New York’tan ayrılmadan önce beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

28 Eylül 2018 Cuma 06:39
Erdoğan ilginç diyaloğu anlattı… ‘Verdiğim cevap karşısında o başbakan sustu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki görüşmeler sırasında adını vermek istemediği bir NATO üyesi ülkenin Başbakanı ile yaptığı diyaloğu anlattı.

"NATO ÜYESİ BAŞBAKAN SUSTU KALDI"

Biliyorsunuz, savunma sanayiinde de benzer tartışmalarla karşılaşıyoruz. Biz ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi koşullarda gidermek durumundayız. Dün bir ülkenin başbakanı -ismini vermeyeceğim-, ‘NATO üyesi bir ülke NATO üyesi olmayan bir yerden nasıl olur da silah alır’ dedi. Ben ona ‘Peki o ülke, savunmasına yönelik hiç bir NATO üyesi kendisine silah vermezse ne yapabilir’ dedim. Kaldı ki S300 alan Yunanistan'a bir söz var mı, yok. Kendisine bunları söylediğimde sustu kaldı.

Dolayısıyla kusura bakmasınlar, gerekiyorsa Rusya'dan da Çin'den de alacağız. Hatta ortak üretime gireceğiz. Hazırlıklarımızı da bu istikamette yapıyoruz. Bizim şu anda Fransa, İtalya, Türkiye olarak attığımız ortak adımlar var. Aynı şekilde İngiltere ile var. Buradan kaçmıyoruz, bunları da yapıyoruz. Serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu yerde bir ülkenin önünü kesmek doğru değildir."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:39
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