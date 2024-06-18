  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Shell, Singapur merkezli LNG firmasını satın alıyor! Ünlü marka 100 hisse sattı! Resmi açıklama geldi

Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!

Türkiye'nin hamlesi ses getirdi: ASELSAN'ın imzaladığı yeni iş ilişkilerinin bedeli 71 milyar lira oldu!

“İtperest”lerin sevimli dostu, yavru kediyi paramparça yaptı

Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

Güneş enerjisi üretiminde rekor! Bayramın ilk günü...

Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Süper gıda olarak biliniyor, 1 bardağı altın kadar değerli

Bu kadarı olmaz dedikçe oluyor! Sokak köpekleri yüzünden yolcu uçağı kalkış yapamadı!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek bir şartla mümkün

Cola cola şirketleri Rusya'dan çekilemedi! Rus üst düzey Devlet Duması: Ticari markalar iptal edilsin
Gündem Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu
Gündem

Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:02:00 -
Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Paşinyan'ı gelecek Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti.

Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi.

İki ülke arasında ön koşullar olmaksızın normalleşme vurgusu

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

İki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret eden Erdoğan ve Paşinyan, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti ve bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldı.

'Soykırım' iddialarını sorguladı: Ermenistan'da Paşinyan hedef tahtasında!
'Soykırım' iddialarını sorguladı: Ermenistan'da Paşinyan hedef tahtasında!

Gündem

'Soykırım' iddialarını sorguladı: Ermenistan'da Paşinyan hedef tahtasında!

Ermenistan pes etti! Paşinyan tarihi duyuruyu yaptı
Ermenistan pes etti! Paşinyan tarihi duyuruyu yaptı

Dünya

Ermenistan pes etti! Paşinyan tarihi duyuruyu yaptı

Akıllara Reisi geldi! Paşinyan'a helikopter şoku
Akıllara Reisi geldi! Paşinyan'a helikopter şoku

Dünya

Akıllara Reisi geldi! Paşinyan'a helikopter şoku

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kritik anlaşmadan çekileceklerini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23