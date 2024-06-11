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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 3. görüşme adresi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:59:00 - 2024-06-12 00:12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in 3. görüşme adresi belli oldu!

18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iade-i ziyaret yaptığı Özgür Özel'in üçüncü görüşme adresi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gitti.

İlk kez 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki liderin bugün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesi geniş yankı bulurken; 3. görüşme adresi de belli oldu.

Görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i KKTC'nin 50'nci yıl törenlerine davet etti. Daha önce Ersin Tatar ile görüşmesinde de KKTC'ye gideceğini belirten Özel, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lefkoşa'da bir araya gelecek.

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