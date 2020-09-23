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Aktüel Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.
Aktüel

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:24:57 -
Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.
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