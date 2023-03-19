Erdoğan ile görüştükten sonra ilk açıklama: İhnaet etmedik!

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç kamu televizyonu SVT Nyheter'e konuştu.

Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacak olmasına karşı çıkmalarının mümkün olmadığını anlatan Niinistö, "Türkiye'nin üyeliğimizi onaylamak istemesini ret mi etmeliydik? Bu kulağa biraz çılgınca geliyor" dedi.

İsveç'le ortak şekilde NATO'ya girmek istedikleri hatırlatılan Niinistö, "İsveç'e ihanet etmedik. Elimizde olduğu sürece NATO'ya birlikte (İsveç'le) girmek isteriz ancak Finlandiya'nın üyeliği de Türkiye ile Macaristan'ın elinde" ifadelerini kullandı.

İsveç'in üyeliğinin onaylanması için "Umarım uzun sürmez" diyen Niinistö, kendi NATO üyeliklerinin Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasının en iyimser tahminle haftalar alabileceğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, geçtiğimiz Cuma Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşmüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylayacaklarını söylemişti.

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