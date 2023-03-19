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Siyaset Erdoğan ile görüştükten sonra ilk açıklama: İhanet etmedik!
Siyaset

Erdoğan ile görüştükten sonra ilk açıklama: İhanet etmedik!

NATO üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından İsveç'ten bağımsız olarak onaylanacak olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Niinistö, Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya girmesini ihanet olarak görmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 17:46:00 - 2023-03-19 18:18:40
Erdoğan ile görüştükten sonra ilk açıklama: İhanet etmedik!

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç kamu televizyonu SVT Nyheter'e konuştu.

Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacak olmasına karşı çıkmalarının mümkün olmadığını anlatan Niinistö, "Türkiye'nin üyeliğimizi onaylamak istemesini ret mi etmeliydik? Bu kulağa biraz çılgınca geliyor" dedi.

İsveç'le ortak şekilde NATO'ya girmek istedikleri hatırlatılan Niinistö, "İsveç'e ihanet etmedik. Elimizde olduğu sürece NATO'ya birlikte (İsveç'le) girmek isteriz ancak Finlandiya'nın üyeliği de Türkiye ile Macaristan'ın elinde" ifadelerini kullandı.

İsveç'in üyeliğinin onaylanması için "Umarım uzun sürmez" diyen Niinistö, kendi NATO üyeliklerinin Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasının en iyimser tahminle haftalar alabileceğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, geçtiğimiz Cuma Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşmüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylayacaklarını söylemişti.
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