Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

CHP Genel Başkanı Özel, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra CHP Genel Merkezi'ne geçen Özel, burada kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyarette bulunacağını açıklanırken; Özel'in ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu görüşmeyi istememişti!

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı.

Özel'den görüşme öncesi temaslar

CHP'den dün yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.

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